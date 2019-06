Twee jaar na sloop Bellekerkje: start bouwwerken nieuwe sociale woonwijk KLE Het Volk start met bouw tien sociale koopwoningen Joeri Seymortier

20 juni 2019

10u46 0 Lievegem Deze week starten in Waarschoot bij Lievegem de bouwwerken aan een nieuwe sociale woonwijk, op de plaats waar tot twee jaar geleden het Bellekerkje stond. De Kleine Landeigendom Het Volk start er met de bouw van tien sociale koopwoningen. Elders in Waarschoot worden nog eens tien woningen gebouwd. In Waarschoot staan 45 mensen op de wachtlijst.

Sociale bouwmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk start met de bouw van tien sociale koopwoningen in Waarschoot, deelgemeente van Lievegem. Die komen op de plaats van de vroegere Sint-Jozefskerk aan de Bellebargie, in de volksmond beter bekend als de Bellekerk. De extra sociale woningen zijn nodig, want in Waarschoot staan 45 kandidaat-kopers ingeschreven in het register van de sociale huisvestingsmaatschappij.

“Twee jaar geleden werd het witte kerkje aan de Bellebargie afgebroken, na een geschiedenis van bijna zestig jaar”, zegt directeur Hans Heyse van KLE Het Volk. “De Sint-Jozefskerk was nooit verbonden aan een parochie, maar wel heel belangrijk voor de wijk. Het was een echte ontmoetingsplaats voor de buurt. Na de brand in de hoofdkerk op het Dorp van Waarschoot in 2002, werd de Bellekerk zelfs even de hoofdkerk van de gemeente. Maar in 2007 werd het kerkje ontwijd, kwam het leeg te staan en raakte het in een steeds slechtere staat. Van daaruit kwam het plan om het te slopen voor de bouw van sociale woningen. Wij hebben met sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk het project toen in handen genomen, en starten nu met de bouw van tien sociale koopwoningen op de vroegere plaats van de Bellekerk.”

Drie blokken

De werken werden begin november gegund aan de laagst biedende aannemer, Everaert-Cooreman nv. De bouwwerken beginnen deze week en moeten afgerond zijn in de zomer van 2020. De woningen zijn een ontwerp van Architectenbureau Bressers uit Gent. “De huizen worden in drie blokken gebouwd, waarvan een met vier huizen en twee met drie huizen”, verduidelijkt directeur Heyse. “Daardoor zijn er vier rijwoningen en nog eens zes woningen met halfopen bebouwing in het project. Alle huizen hebben drie slaapkamers en zijn voorzien voor vijf personen. Bovendien heeft elke woning een garage, een tuin met berging, een regenwaterput en zonnepanelen. Het kostenplaatje van dit alles? Het bestelbedrag bedraagt 1,73 miljoen euro, zonder btw. Dat is de kostprijs zonder de vloeren, de keuken en de badkamerinrichting, want die mogen de kopers naar hun eigen smaak voorzien.”

De woningen zijn rustig gelegen, op de hoek van de Akkerstraat en de Bellebargie. Ze liggen op een boogscheut van het Bellebargiebos, ook wel de Kwadebossen genoemd. Kleine Landeigendom is op dit moment ook bezig met de bouw van tien woningen in de Krakeelhoek in Waarschoot, op een boogscheut van het dorp. De oplevering daarvan is voorzien in het voorjaar van 2020.

Info: www.klehetvolk.be.