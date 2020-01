Twee gewonden na botsing door uitwijkmanoeuvre Wouter Spillebeen

13 januari 2020

15u34 0 Lievegem Op de Grote Baan in Lievegem zijn twee chauffeurs zaterdagavond lichtgewond geraakt bij een aanrijding na een uitwijkmanoeuvre.

Rond 20.30 uur reed een 27-jarige vrouw uit Nederland in de richting van Gent toen ze langs de baan een stilstaand voertuig zag. Net wanneer ze aan de wagen passeerde, reed die de baan weer op. De vrouw moest uitwijken om een aanrijding te vermijden, maar kwam daardoor in aanrijding met een ander voertuig. De vrouw liep bij de aanrijding lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Gent. De man in de andere wagen raakte ook gewond, maar gaf aan dat hij niet naar het ziekenhuis gebracht moest worden.