Twee besmettingen in kleuterschool in Lievegem, klasgenootjes twee weken in quarantaine TMA Kristof Vereecke

13 juni 2020

17u16

Bron: Belga 460 Lievegem In Waarschoot, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lievegem, zijn twee kinderen van vrije kleuterschool 't Kersenpitje besmet met het coronavirus. Dat bevestigt schooldirectrice Hilde Peeters. De klassen van de besmette kinderen gaan twee weken in quarantaine, de ouders van de klasgenoten zijn door de schooldirectie op de hoogte gebracht.



Artsen van het CLB en de preventieadviseur bieden de school begeleiding en zorgen ervoor dat alle nodige stappen worden gezet, zoals voorgeschreven door het Agentschap Zorg en Gezondheid. De situatie wordt permanent geëvalueerd, de komende week vindt er dagelijks overleg plaats. In kleuterscholen zijn de 'bubbels' van de kinderen gelijk aan de hele klas. Daarom moeten alle klasgenootjes en leraren van de besmette kinderen in quarantaine.

“We hebben het nieuws deze ochtend vernomen van de huisarts van de kinderen", zegt directrice Hilde Peeters. “Uiteraard was dat even slikken. Het gebeurt zelden dat kleuters besmet raken door het coronavirus. Iedereen is evenwel erg rustig gebleven en we hebben direct de artsen van het CLB en onze preventieadviseur ingeschakeld. Er is ook meteen contact opgenomen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op basis van hun advies hebben we een draaiboek opgesteld en zijn we gestart met het verwittigen van alle ouders. Iedereen is persoonlijk opgebeld. De meesten bleven er erg rustig onder. Ze hebben het advies gekregen hun kinderen goed op te volgen en bij de minste symptomen onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts. De meesten zijn ook erg dankbaar dat we ze meteen op de hoogte gebracht hebben. Iedereen krijgt ook een mail met instructies voor de komende twee weken.”

De twee besmette kinderen stellen het volgens de directrice gezien de omstandigheden vrij goed. “We hebben contact gehad met de ouders. Ze zijn thuis en stellen het vrij goed. Uiteraard wordt hun situatie van dag op dag opgevolgd. We hopen dat ze snel mogen genezen zodat we ze terug op school mogen verwelkomen.”

Maandag zwaait de schoolpoort van vrije kleuterschool ‘t Kersenpitje gewoon open. “De 40 leerlingen van de twee betrokken klassen gaan twee weken in quarantaine, de andere zeven klasjes verwelkomen we gewoon weer op school. De ouders van de betrokken kinderen hoeven zich geen zorgen te maken. We houden er aan open te communiceren en iedereen elke dag op de hoogte te houden van de situatie.”