Trouwen moet zonder familie, maar Lievegem gaat live streamen naar thuisbasis Joeri Seymortier

08 april 2020

08u58 1 Lievegem Trouwpartijen moeten door de coronacrisis zonder familie gebeuren. Lievegem zorgt op verzoek voor een streaming, zodat familie en vrienden thuis kunnen meevolgen.

Trouwen op het gemeentehuis is in deze coronatijden geen groot feest. “De regels voor burgerlijke huwelijken zijn strenger geworden”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem. “Huwelijken kunnen plaatsvinden, maar enkel in het bijzijn van het bruidspaar, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Omdat dit een heel beperkte kring is, biedt de gemeente Lievegem aan dat je via live streaming een link kunt doorgeven aan familie en vrienden. Zo kunnen zij de korte plechtigheid volgen op hun laptop. Dat gebeurt natuurlijk enkel wanneer het bruidspaar dat ook wil.”

Sommige koppels in Lievegem kiezen er voor om hun huwelijk uit te stellen naar de zomerperiode. “Maar daar stond al veel gepland. Daarom breiden we de trouwuren wat uit. Op zaterdag zal er in juni, juli en augustus tot 14 uur kunnen getrouwd worden”, zegt burgemeester Vermeire nog.