Trajectcontroles? Kortparkeren op Markt Zomergem? Bib open op zondag? De inwoners van Lievegem mogen zegje doen Fusiegemeente Lievegem houdt grootse volksinspraak met 59 vragen Joeri Seymortier

03 juli 2019

17u32 0 Lievegem De inwoners van Lievegem mogen hun zegje doen over de toekomst van de nieuwe fusiegemeente. Met 59 specifieke vragen wil het gemeentebestuur weten wat de inwoners nu echt willen. Moeten er trajectcontroles komen, en zo ja, waar? Zijn de mensen voorstander van kortparkeren op de Markt van Zomergem? Wil je windmolens op 400 meter van je woning?

Lievegem gaat voor de grootste inspraakronde ooit. Maar liefst 1.400 inwoners kregen de enquête in de bus, maar ook alle andere inwoners van 16 jaar of ouder, kunnen de vragen op de gemeentelijke website invullen. Dat kan nog tegen 2 augustus, en op het einde van de zomer wil het gemeentebestuur met de resultaten naar buiten komen.

“We starten met enkele globale vragen, zoals wat jij zou doen mocht je één dag burgemeester van Lievegem zijn”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Nadien vragen we een mening over enkele specifieke dossiers die wij in gedachten hebben. De mensen moeten echt kleur bekennen, en keuzes maken. Willen onze inwoners trajectcontroles in Lievegem. En zo ja, waar moeten die komen? Wij denken er bijvoorbeeld ook aan om kortparkeren in te voeren op de Markt van Zomergem. Daar staan vandaag nog te veel wagens een hele dag geparkeerd, en dat is niet de bedoeling. Die parkeerplaatsen moeten vrij zijn voor een bezoek aan horeca of middenstand. Maar vinden onze inwoners dat ook? Dat willen wij graag weten.”

59 vragen

Rond het klimaat wordt gevraagd of je in een windmolen op 400 meter van je woning zou willen, als dat betekent dat daarmee de gemeentelijke klimaatdoelstelling gehaald wordt. Er wordt ook gevraagd of de bestaande nieuwjaarsrecepties in de drie dorpen moeten behouden blijven, of er voor een nieuwe formule moet gekozen worden. Ook over de openingsuren van de bib mag iedereen zijn zegje doen. Zomergem en Lovendegem zijn vandaag nog open op zondagvoormiddag, maar is dat wel nog nodig? “Nog een nieuwigheid waar we aan denken is een service dat een nieuwe identiteitskaart of ander aangevraagd document voor 12 euro bij je thuis gebracht zou worden, in plaats van dat je het zelf moet halen op het gemeentehuis. We zijn benieuwd of de mensen dat interessant vinden of niet”, zegt de burgemeester.

Inwonerspanel

Wanneer de enquête een succes wordt, wil Lievegem nog een stap verder gaan en een inwonerspanel oprichten. “We hebben wel adviesraden, maar ook de gewone burger mag zijn of haar stem laten horen. Het zal soms eens nodig zijn dat we heel snel een aantal mensen willen bevragen over een dossier, of een lokaal actueel thema. Met de informatie van het inwonerspanel, weten we als bestuur beter welke richting we uit moeten”, zegt burgemeester Tony Vermeire nog.

De enquête invullen kan op www.lievegem.be/laatjehoren. Je hebt wel je rijksregisternummer nodig, om aan te tonen dat je in Lievegem woont.