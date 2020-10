Toch geen alarmdrempel in Lievegem: te veel besmettingen geteld in labo Anthony Statius

05 oktober 2020

13u03 1 Lievegem Lievegem flirt dan toch niet met de alarmdrempel. Van de twintig besmettingen, die vorige week werden vastgesteld, blijkt na extra onderzoek dat er al minstens zes personen niet besmet zijn. “Door een gecontamineerd toestel in het laboratorium werden negatieve stalen als positief getest”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V).

Zondag raakte bekend dat Lievegem de voorbije week opnieuw twintig coronabesmettingen telde en dat de fusiegemeente hierdoor bijna een rode zone dreigde te worden. Loos alarm, zo blijkt, want er was wat fout gelopen bij het testen in het CRI het Labo Medische Analyse in Zwijnaarde.

“We stelden ons dit weekend vragen bij de coronacijfers voor Lievegem”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Onze argwaan was terecht, want vandaag kregen we de bevestiging dat er zich in het labo vorige week een probleem heeft voorgedaan, waardoor er enkele valspositieve stalen zijn.”

Onmiddellijk actie ondernomen

Anneleen Schellier, communicatieverantwoordelijke bij CRI legt uit: “Een van de toestellen is gecontamineerd geraakt met genetisch materiaal van het coronavirus. Hierdoor zijn enkele stalen, die negatief waren, toch als positief getest. Het gaat om een groep van 94 stalen, waarin ook de stalen van huisartsen uit Lievegem zaten. Vrijdagochtend zagen we dat de helft van de resultaten positief was, terwijl dat percentage normaal tussen tien en vijftien ligt. We hebben onmiddellijk actie ondernomen, maar aangezien de cijfers binnen het uur naar Sciensano worden doorgespeeld, was het kwaad al geschied en werden de valspositieve resultaten bij de cijfers geteld.”

“Dit verklaart mogelijk deels de hoge cijfers van Lievegem vorige week”, zegt burgemeester Tony Vermeire. “Al deze Lievegemnaars worden opnieuw getest en tot nu toe blijken er al zes van de twintig personen toch niet besmet te zijn. Dat is goed nieuws, maar dit wil niet zeggen dat we niet voorzichtig meer moeten zijn. De cijfers stijgen overal en het is belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden en dat we onze contacten beperken. Ik ben de eerstelijnszorg, de huisdokters en ons team welzijn dankbaar voor het kort op de bal spelen.”