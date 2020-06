Toch beetje kermisgevoel: dit weekend oliebollenkraam in Zomergem Joeri Seymortier

26 juni 2020

16u02 0 Lievegem De inwoners van Zomergem krijgen dit weekend toch een kermisgevoel, met een oliebollenkraam op het dorp.

Zomergem zou normaal dit weekend de zomerkermis vieren, maar dat kan niet door de coronacrisis. Het dorp is het laatste weekend van juni steevast een bruisende plek, maar dit jaar zijn er geen attracties en geen optredens. Maar toch is er een kermisgevoel. Vanaf vandaag (vrijdag) tot zondag zal er een oliebollenkraam staan aan de kerk van Zomergem. “Zo brengen we het kermisgevoel toch een beetje naar Lievegem”, klinkt het.

De oliebollen, beignets en churros kunnen gekocht worden, vandaag van 18 tot 21 uur, zaterdag van 15 tot 21 uur en zondag van 15 tot 21 uur.