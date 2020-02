Tien nieuwe sociale woningen aan Krakeelhoek Waarschoot klaar voor verkoop Joeri Seymortier

16 februari 2020

10u12 0 Lievegem Kleine Landeigendom Het Volk heeft tien sociale nieuwbouwwoningen klaar aan de Krakeelhoek en Bliekput in Waarschoot bij Lievegem.

De tien woningen zijn voorlopig opgeleverd. Dat wil zeggen dat de aangeduide kopers binnenkort de sleutels zullen krijgen. “De meerderheid van de woningen is al verkocht”, zegt Hans Heyse, directeur van Kleine Landeigendom Het Volk. “De woningen zijn dan ook goed gelegen. Centraal in Waarschoot, op wandelafstand van het dorp en de winkels, in een rustige wijk, maar ook dicht bij de N9. Er zijn acht woningen met elk drie slaapkamers, voor vier of vijf personen. Daarnaast zijn er ook nog twee woningen met elf vier slaapkamers, uitgerust voor zes personen. Bovendien is elke woning voorzien van een carport, een regenwaterput en een zonneboiler.”

De bouwwerken begonnen in oktober 2018 en zijn anderhalf jaar later afgerond. De totale kostprijs van het volledige project is 1,78 miljoen euro. “Dat is zonder de vloeren, de keuken en de badkamerinrichting, want die kunnen de kopers naar hun eigen smaak voorzien”, legt directeur Heyse uit. “Ze kunnen begin maart aan de slag, want dan krijgen ze de sleutels van hun woning.”

Een aantal van de woningen in de Krakeelhoek is nog beschikbaar. Wie interesse heeft in deze of andere woningen, kan zich altijd inschrijven bij Kleine Landeigendom Het Volk. Meer info over de voorwaarden en de inschrijvings- en toewijzingsprocedure is te vinden op www.klehetvolk.be.