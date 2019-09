Terug naar school: Twinkel verwelkomt vier nieuwe leerkrachten Joeri Seymortier

02 september 2019

12u08 0 Lievegem Het nieuwe schooljaar is ook in Vrije Basisschool Twinkel in Oostwinkel bij Zomergem goed gestart.

Het jaarthema van de school is ZILL, wat staat voor ‘Zin in leren’ en ‘Zin in leven’. Er zijn vier nieuwe leerkrachten op school. Juf Sara Dauwe is aangesteld voor beweging in de lagere school. Juf Eva Pauwels staat samen met juf Griet voor de tweede graad. Juf Laura Hofman staat op vrijdag in de jongste of oudste kleuterklas. Juf Lore Vandecaveye geeft samen met juf Katelijne les in de derde graad.