Team Omgeving Lovendegem, Zomergem en Waarschoot nu samen op één adres: Dreef 20 in Zomergem Joeri Seymortier

30 november 2019

10u06 0 Lievegem Het Team Omgeving van de nieuwe fusiegemeente Lievegem zit voortaan samen op een nieuw adres: Dreef 20 in Zomergem.

De vroegere diensten Milieu, Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw zijn al enkele jaren samengevoegd tot de Omgevingsdienst. Inwoners kunnen daar onder andere terecht voor het inkijken in de lopende openbare onderzoeken, plannen en omgevingsdossiers, informatie over omgevingsvergunningen, allerhande vragen rond bouwen, verbouwen of herbouwen, en meldingen.

De omgevingsdiensten van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem huisden nog elk in hun eigen gemeente. Maar vanaf nu zitten die samen op het nieuwe adres, Dreef 20 in Zomergem. Dat is het vroegere Sociaal Huis van Zomergem.

Team omgeving is elke voormiddag van 9 tot 12 uur open zonder afspraak, en elke dinsdagnamiddag op afspraak. “Inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar Dreef 20 kunnen we ook ontvangen in Lovendegem Centrumstraat 45, en in Waarschoot Waarschootdorp 1, maar dan enkel op afspraak”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) nog.

