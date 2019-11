Tarieven speelpleinwerking Lievegem gelijkgeschakeld Joeri Seymortier

21 november 2019

11u40 0 Lievegem De gemeente Lievegem heeft de tarieven van de gemeentelijke speelpleinwerking voor alle ‘oude gemeenten’ gelijk gezet.

In Waarschoot is er de gemeentelijke speelpleinwerking Makss en in Lovendegem is er ’t Veepee. “Vanaf 2020 zorgen we daar voor een eengemaakt tarief”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “We kiezen voor het laagste tarief dat in Waarschoot van kracht was. Dat betekent dus een besparing voor de gezinnen uit Lovendegem. Vanaf volgend jaar betaal je voor de speelpleinwerking in Waarschoot en Lovendegem 2,50 euro per halve dag en 4 euro voor een volledige dag. Vanaf het tweede kind uit eenzelfde gezin is er korting, en vanaf het derde kind wordt de speelpleinwerking gratis. In de prijs zit ook een vieruurtje inbegrepen: een drankje en een koek. Er kan ook een sociaal tarief aangevraagd worden voor mensen die het financieel moeilijk hebben.”

In Zomergem wordt de speelpleinwerking georganiseerd door een externe vzw.