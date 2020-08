Summer pop-up Lievegem vandaag dicht door stormweer Joeri Seymortier

25 augustus 2020

15u03 3 Lievegem De Summer pop-up Lievegem op het kerkplein in Waarschoot blijft vandaag, dinsdag 25 augustus, uitzonderlijk gesloten.

De summer pop-up aan de kerk in Waarschoot is een zomersamenwerking tussen drie dorpscafés. Een groot deel van het terras is overdekt, maar vandaag willen de uitbaters geen risico nemen en blijven de deuren dicht. “Uit veiligheidsoverwegingen hebben we beslist dat het niet verantwoord is om te openen, wetende dat storm Francis nog moet over razen”, klinkt het.