Summer pop-up Lievegem blijft twee weken langer open (en er wordt gedacht aan winterevent) Joeri Seymortier

27 augustus 2020

12u03 0 Lievegem De Summer pop-up Lievegem onder de kerktoren van Waarschoot, sluit na dit weekend nog niet de deuren. Er is een verlenging tot en met maandag 14 september.

De Summer pop-up Lievegem werd in het begin van de zomer tijdelijk gesloten door een coronabesmetting bij iemand van het team, maar dat wordt nu goed gemaakt. “Goed nieuws: Summer pop-up Lievegem heeft een verlenging gekregen tot en met maandag 14 september”, zeggen de drie cafébazen die de handen in mekaar slaan voor het event. “We zijn ons gemeentebestuur, de gemeentediensten, en alle andere betrokken werknemers dankbaar voor deze kans die we krijgen. We sluiten Summer pop-up af met een groots weekend, maar dat communiceren we later. Meer nog: we denken ondertussen ook al aan een winterevent.”