Subsidie voor optreden van Lievegems artiest in Lievegemse sociale voorzieningen Joeri Seymortier

04 juli 2020

15u42 0 Lievegem De woonzorgcentra, jeugdinstellingen en instellingen voor mensen met een beperking in Lievegem krijgen van de gemeente subsidie om deze zomer een Lievegems artiest uit te nodigen.

Lievegem wil met deze nieuwe regel twee vliegen in één klap slaan. “We steunen zo de sociale voorzieningen in onze gemeente, en steunen meteen ook de Lievegemse artiesten”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We hebben een subsidiepot van 4.000 euro voor de acht woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking, en de jeugdinstellingen in onze gemeente. De mensen in de sociale voorzieningen hebben het tijdens de lockdown niet gemakkelijk gehad, en waren afgesneden van familiebezoek. We willen die mensen deze zomer iets geven om weer naar uit te kijken. Een culturele activiteit met een Lievegems artiest kan daarom op subsidie rekenen van het gemeentebestuur. We betalen dit met geld uit het noodfonds voor de sectoren sport, cultuur en jeugd.”