Studenten bieden kinderopvang aan via Facebookgroep ‘Opvang kinderen Meetjesland’ Anthony Statius

13 maart 2020

15u07 39 Lievegem Nu de lessen in alle scholen worden opgeschort door het coronavirus, is er een tekort aan kinderopvang en een teveel aan vrije tijd voor studenten. Om wanhopige ouders in contact te brengen met studenten die op hun kinderen willen passen, richtte Sharon Verkeste (21) uit Waarschoot samen met enkele vriendinnen de Facebookpagina ‘Opvang kinderen Meetjesland’ op.

Ook de jeugd draagt haar steentje bij in tijden van coronacrisis. Sharon Verkeste uit Waarschoot bedacht een manier om het tekort aan kinderopvang de komende weken een beetje op te vangen.

“Donderdagavond hoorde ik mijn mama vertellen dat er heel veel mensen met een probleem zitten, nu de lessen in alle scholen opgeschort zijn", vertelt de 21-jarige studenten criminologie en leidster bij de Waarschootse scouts De Sperwer. “Aangezien ook mijn lessen aan de universiteit niet doorgaan en aangezien ik thuis zit, zag ik het wel zitten om zelf voor kinderopvang te zorgen. Samen met een groep vrienden hebben we de Facebookpagina Opvang kinderen Meetjesland opgericht.”

“In deze groep kunnen alle ouders uit Lievegem en omstreken een berichtje plaatsen indien ze een babysit of hulp zoeken. Zo komen ze in contact met een van de studenten die zich kandidaat stellen. Wij kunnen dan helpen met huiswerk, babysitten en zorgen voor beetje amusement. Kortom, we zorgen ervoor dat de kinderen in goede handen zijn. Aan de studenten willen we oproepen om massaal te reageren op de berichten van de ouders. Er kan in privébericht dan verder overleg gepleegd worden over een eventuele redelijke vergoeding. Bij vragen kan je steeds een berichtje sturen naar de pagina. We beperken de groep tot Lievegem, Eeklo en de omliggende gemeenten van het Meetjesland om het beheersbaar te houden.”

De Facebookpagina Opvang kinderen Meetjesland vind je hier.