Strijd tegen de kippen: nieuwe aanvraag in Stuiver, toch vergunning voor Spinhoutstraat Twee dossiers zorgen voor ongerustheid op platteland Joeri Seymortier

09 oktober 2019

11u36 2 Lievegem Lievegem strijdt hard tegen de komst van twee kippenbedrijven in de gemeente. Eerder deze week las je al dat de buurt protesteert tegen de eventuele komst van een nieuw kippenbedrijf aan de Stuiver. Nu geraakt bekend dat de omstreden aanvraag voor een kippenkwekerij in de Spinhoutstraat goedgekeurd is. “We zijn ontgoocheld en beraden ons over verdere stappen”, klinkt het daar.

De buurt van de Spinhoutstraat in Zomergem reageert ontgoocheld dat de Deputatie van de provincie ondanks heel wat protest toch een vergunning aflevert voor de bouw van een industriële kippenkwekerij in de Spinhoutstraat. Het gaat om maar liefst 80.000 slachtkippen. “We zijn superontgoocheld”, zegt Katrien De Muynck, woordvoerder van Actiecomité Liever Open Ruimte. “Ondanks een vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen en verschillende negatieve adviezen door provinciale ambtenaren, keurt de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen toch weer de vergunning goed voor de industriële kippenkwekerij in de Spinhoutstraat.”

Verdere stappen?

Zowel het actiecomité als de gemeente Lievegem kunnen nu terug naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, om te pleiten voor de vernietiging van deze vergunning. “We beraden ons over onze positie en rekenen er ook op dat de gemeente Lievegem haar verantwoordelijkheid opneemt”, zegt Katrien De Muynck. “We moeten met deze beslissing helaas constateren dat in dit dossier de verwachte ‘nieuwe wind’ in de Deputatie uitblijft. Eigenlijk doet men identiek hetzelfde als de voorgangers: zonder enige langetermijnvisie en zonder grondige motivatie een beslissing nemen die nadelig is voor het landschap, het leefmilieu, de grondgebonden landbouwers, en alle inwoners van Lievegem. En dat opnieuw tegen het advies van de gemeente en de eigen ambtenaren in. Dit is een trieste dag voor de buurt, het leefmilieu en onze mooie open ruimte.”

Biokippen

Eerder deze week kon je al lezen dat er ook in de buurt van Stuiver en Stoktevijver opschudding ontstaan is. Daar is er nu een nieuwe aanvraag voor een bioboerderij met 9.600 kippen. Een kleinschalig initiatief, maar zelfs dat vertrouwt de buurt niet. Landbouwster Heidi Colman begrijpt de heisa niet. “Het gaat hier over een kleinschalig biologisch vleeskippen bedrijf, met 9.600 kippen”, zegt Colman. “Er is een buitenloop van vier hectare voorzien, met een hoevewinkel. De loods is bedoeld voor de koelcellen, maar ook voor een bezoekersruimte om zo te consument een transparant inzicht te geven in het bedrijf. Op de loods komen zonnepanelen. De gebouwen worden geïntegreerd in het landschap door een fruitboomgaard. Deze aanvraag gaat om grondgebonden landbouw, biologisch, en korte keten.”