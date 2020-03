Steun in coronatijd: lucht boven Kruisstraat Zomergem licht vanavond om 20 uur op Joeri Seymortier

22 maart 2020

14u20 0 Lievegem De Kruisstraat in Zomergem zal vanavond, zondag 22 maart, tussen 20 en 20.30 uur verlicht worden als steun voor de zorgverleners in coronatijden.

Heel wat geluid- en lichtbedrijven houden vanavond de actie #LightTheSky. Ook Argon AV uit de Kruisstraat 61E in Zomergem bij Lievegem doet mee aan de actie. “Net zoals heel wat andere geluid- en lichtbedrijven doen ook wij mee aan de #LightTheSky, een actie waarmee we zorgverleners een hart onder de riem willen steken”, zegt Laurens Eetesonne. “Wij zullen zondagavond tussen 20 en 20.30 uur de hemel boven ons magazijn in Zomergem verlichten. Deze actie werd opgezet in Nederland, en is intussen door bijna alle middelgrote en grote leveranciers opgepikt in Nederland en België.”

Info: www.argonav.be.