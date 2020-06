Stelling verdwijnt rond kerk Waarschoot (en zomerterras komt er aan) Joeri Seymortier

30 juni 2020

14u44 5 Lievegem De stelling rond de kerk van Waarschoot bij Lievegem wordt deze week weggenomen. Net op tijd voor het zomerterras.

De voorbije maanden stond de kerktoren van de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot in de steigers. “De werken zijn voltooid en de stellingen worden deze week weggehaald”, zegt schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “De kerktoren is mooi gerenoveerd. Volgende week zal ook de betonnen gevel van de ‘nieuwe kerk’ nog gereinigd worden, zodat de kerk van Waarschoot weer in al haar glorie kan stralen.”

Het weghalen van de stellingen rond de kerk gebeurt net op tijd voor de start van het zomerterras in Waarschoot. Drie horecazaken gaan vanaf het weekend op het dorpsplein voor een ‘summer pop-up’. Het gaat om café ’t Durp, Bar Loco en De Planché. Tot 31 augustus zal je op het dorpsplein van Waarschoot gezellig kunnen terrassen.