Stedenbouwkundige vergunning kippenkwekerij vernietigd Anthony Statius

07 juni 2019

14u34 0 Lievegem De stedenbouwkundige vergunning voor de kippenkwekerij in de Spinhoutstraat werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het actiecomité Liever Open Ruimte, dat al sinds 2016 protesteert tegen de komst van de kippenkwekerij voor 80.000 kippen, reageert opgelucht.

“Het verweer van de gemeente Lievegem en ons actiecomité heeft zijn vruchten afgeworpen”, zegt Katrien De Muynck namens het actiecomité Liever Open Ruimte. “De gemeente en het actiecomité gingen in beroep tegen de beslissing van de provincie om een stedenbouwkundige vergunning te verlenen aan de kippenkwekerij in de Spinhoutstraat. We zijn opgelucht dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning door de vorige deputatie heeft vernietigd. We hopen nu op het gezond verstand van de nieuwe deputatie. Die heeft nu vier maanden om een nieuwe beslissing te nemen.”

“Het gevolg van deze beslissing is dat de kippenkweker zijn bedrijf voorlopig niet kan afwerken”, vervolgt Katrien. “Dit is een kleine overwinning, maar het biedt geen garantie op een goede afloop. Zowel de gemeente als ons comité zullen moeten blijven vechten met juridische procedures. Daarnaast loopt ook nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de milieuvergunning.”