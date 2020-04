Stappenplan tegen corona in Lievegem: “Ook onze inwoners krijgen mondmasker” Joeri Seymortier

27 april 2020

09u20 0 Lievegem Lievegem pakt uit met een vijfstappenplan om de inwoners de komende weken te beschermen tegen het coronavirus.

Voor het weekend was commotie ontstaan rond de mondmaskers in Lievegem. De gemeente kiest er niet voor om die zomaar systematisch uit te delen aan elke inwoner, maar toch zullen er mondmaskers beschikbaar zijn. “Algemeen blijven afstand houden, handen vaak wassen, hoesten in je elleboog en thuis blijven als je ziek bent de belangrijkste basisregels”, legt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) uit. “Daarnaast hebben wij een vijfstappenplan. In eerste instantie bezorgen wij al weken mondmaskers aan onze zorginstellingen en aan de ruime medische sector. Als tweede stap raden wij onze inwoners actief aan om ook zelf mondmaskers te maken. Wat je zelf maakt, heb je onmiddellijk. Leveringen van de hogere overheid kunnen langer duren. En wie een mondmasker draagt, zal er verschillende nodig hebben. Wed dus op verschillende paarden!”

Als gemeente hebben wij mondmaskers besteld bij Think Pink. Elke inwoner die een gratis mondmasker wil, kan er zo een krijgen. Hoe we dat praktisch gaan doen, moet nog uitgewerkt worden. Tony Vermeire, burgemeester Lievegem

Als derde stap zette Lievegem een samenwerking op met de lokale apothekers, om er zeker van te zijn dat zij voldoende mondmaskers in hun aanbod zullen hebben. “Als vierde stap hebben wij als gemeente ook mondmaskers besteld bij Think Pink”, zegt de burgemeester. “Elke inwoner die een gratis mondmasker wil, kan er zo een krijgen. Hoe we dat praktisch gaan doen, moet nog uitgewerkt worden. Wij gaan dus wel degelijk mondmaskers ter beschikking stellen, maar vinden dat een fase in een stappenplan, en niet de hoofdmaatregel.”

Als vijfde en laatste stap kijkt Lievegem opnieuw naar de regering. “Zij lanceerde vrijdag dat ze twee filters zal leveren voor de zelfgemaakte mondmaskers, en dat elke inwoner een gratis mondmasker mag hebben. Lievegem zal dit optimaal ondersteunen”, zegt burgemeester Tony Vermeire nog.