Sporten in Lievegem: “Investeren in elk van de deelkernen” Joeri Seymortier

25 februari 2020

11u57 0 Lievegem Lievegem zet de komende legislatuur zwaar in op sport. Er wordt geïnvesteerd in elk van de drie dorpen.

Lievegem heeft een lijstje klaar met de sportinvesteringen. “We willen ook in de fusiegemeente Lievegem gaan voor de basisinfrastructuur in elk van de drie dorpen: Zomergem, Waarschoot en Lovendegem”, zegt schepen Kim Martens (CD&V). “De specialisatie voorzien we in één van de drie kernen, maar staat natuurlijk open voor alle inwoners van Lievegem. We hebben bijvoorbeeld een visput in Lovendegem, dan is het niet nodig om dat in Zomergem of Waarschoot te voorzien. De gymhal die we nu in Waarschoot zullen bouwen, zal ook beschikbaar zijn voor gymnasten uit Zomergem en Lovendegem.”

In Lovendegem staat de investering in de voetbalterreinen voorop. Dit en volgend jaar zal bijna 900.000 euro geïnvesteerd worden voor onder andere de aanleg van een voetbalterrein in natuurgras en een oefenterrein in natuurgras. Er komt ook een Finse looppiste en een fit-o-meter. In Vinderhoute komen nieuwe dug-outs aan de voetbalterreinen.

Bouw gymhal

In Waarschoot staat de bouw van de nieuwe gymhal centraal. Die werken zullen nog voor de zomer starten en kosten anderhalf miljoen euro. In 2021 zullen de voetbalkleedkamers aangepakt worden, en in 2022 wordt geïnvesteerd in het kunstgrasveld en de looppiste er rond.

Tennisvelden overkappen

In Zomergem wordt werk gemaakt van een overkapping van de tennisvelden. Met de investering van 400.000 euro zal er ook in de winter meer tennisplezier zijn, zonder de sporthal extra te belasten. In 2021 worden de kleedkamers aangepast en voor 2022 staat een half miljoen euro aan de kant voor een kunstgrasveld.

Lievegem wil in 2022 ook 50.000 euro investeren in een buitenfitness. Maar waar die komen staat nog niet vast.