Spar Waarschoot sluit de deuren: “Uitbaters waren warme mensen, met een hart voor hun klanten” Joeri Seymortier

24 juni 2020

11u32 0 Lievegem Het warenhuis Spar in de Stationsstraat in Waarschoot bij Lievegem heeft de deuren gesloten, en vraagt het faillissement aan.

Het gonst de laatste dagen van de geruchten op sociale media, en de persdienst van de Colruyt Group bevestigt het nieuws. “We hebben van de zelfstandige zaakvoerder van Spar Waarschoot vernomen dat hij de deuren gesloten heeft, en wellicht ook het faillissement zal aanvragen”, zegt de woordvoerder van de commerciële dienst. “Meer weten we vandaag ook nog niet. Of er een nieuwe zelfstandige uitbater gezocht wordt voor de winkel in Waarschoot? Daarvoor is het allemaal nog te vroeg.”

Bij de Spar Waarschoot zelf bleef de telefoon woensdagochtend rinkelen. Niemand kon bereikt worden. Bij vrienden luidt het dat de concurrentie in Waarschoot te veel werd. In het plattelandsdorp is er ook nog een Carrefour, een Okay en een Proxy Delhaize. Vroeger was er ook nog een Smatch, maar die sloot al langer de deuren. De Okay en Proxy Delhaize in Waarschoot zijn relatief nieuw in het dorp, en zorgden voor extra concurrentie.

Het nieuws komt als een verrassing, maar in deze tijden mogen we wellicht hier en daar nog pijnlijke ‘verrassingen’ verwachten Kim Martens, schepen

Schepen Kim Martens (CD&V) woont zelf in Waarschoot en vindt de sluiting een jammere zaak. “Ik kwam er zelf vaak als klant”, zegt Kim Martens. “Dit is jammer, vooral voor de uitbaters zelf die ik kende al zeer warme mensen, met een hart voor hun klanten. Het nieuws komt als een verrassing, maar in deze tijden mogen we wellicht hier en daar nog pijnlijke ‘verrassingen’ verwachten”, zegt Kim Martens nog.