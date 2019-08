Solvas organiseert ‘speeddate’ voor nieuw personeel Joeri Seymortier

22 augustus 2019

16u41 12 Lievegem Solvas uit Zomergem en Aalter heeft een originele manier gevonden om nieuw personeel aan te werven. Op dinsdag 27 augustus organiseren ze een speeddate.

Solvas doet bank en verzekeringen in het Meetjesland, en ver daarbuiten. Zowel bij Solvas als bij My-Trucks staan enkele functies open. Wie solliciteerde bij het bedrijf, krijgt de kans om op een speeddate naar een van de vier openstaande functies te vissen. “Op de speeddate krijgen alle sollicitanten 10 minuten de tijd bij enkele sleutelfiguren van Solvas en My-Trucks”, zegt Dominique Willems. “Tijdens de 10 minuten wordt er gepolst naar wat ze willen, waar ze zichzelf in zien, hun persoonlijkheid en komen ze in aanraking met Solvas en My-Trucks. Is er een klik langs beide kanten? Dan worden ze uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.”

Solvas blijft in ieder geval groeien. Deze week werd de veertigste medewerker binnengehaald. Het bedrijf blijft verder groeien.

Info: www.solvas.be.