Solvas aperitieft op vrijdag op afstand: “Het glas heffen via videocall” Joeri Seymortier

27 maart 2020

17u07 5 Lievegem Solvas uit Lievegem en Aalter blijft vast houden aan de wekelijkse afterworkdrink op vrijdag, maar doet dat in deze coronatijden op een veilige afstand achter de webcam.

Bank, verzekerings- en vastgoedkantoor Solvas uit Lievegem, Aalter en Oostende zet volop in op groepssfeer binnen het team en houdt elke vrijdag voor de start van het weekend een afterworkdrink met het personeel. Ook in deze coronatijden blijven ze dat doen, maar dan wel van achter de webcam. “Er is een minimum bezetting in onze kantoren, de meeste medewerkers werken van thuis uit”, zegt CEO Dominique Willems. “We chatten, bellen en videobellen met elkaar om elkaar up-to-date en gemotiveerd te houden. We hebben een sterke bedrijfscultuur en goede groepsdynamiek. Normaal gaan de meeste collega’s op vrijdag na het werk samen iets drinken. Omdat die afterworkdrink even niet meer kan doorgaan, bedachten we een alternatief. Op vrijdag gaan we nu aperitieven op afstand. We nodigden alle collega’s uit om er een aperitiefje bij te nemen en organiseren op vrijdagnamiddag een groepscall. Zo kunnen we deze speciale werkweek toch nog gezellig afronden”, klinkt het nog.