Slechts één medewerker besmet, maar Summer pop-up blijft voorlopig dicht Anthony Statius

27 juli 2020

16u34 3 Lievegem De Summer pop-up Lievegem op het dorpsplein van Waarschoot blijft voorlopig dicht. De medewerker bij wie De Summer pop-up Lievegem op het dorpsplein van Waarschoot blijft voorlopig dicht. De medewerker bij wie een vermoeden van corona was blijkt effectief besmet, maar alle andere personeelsleden legden een negatieve test af. “Dat is zeer goed nieuws, maar voorlopig krijgen we geen groen licht om terug open te doen”, klinkt het.

Afgelopen vrijdag maakten de organisatoren van de Summer pop-up aan de kerk van Waarschoot bekend dat bij één van de medewerkers een vermoeden van een besmetting van het coronavirus was. De pop-up ging preventief dicht voor het weekend, alle medewerkers werden zaterdagochtend getest en het was tot deze ochtend bang wachten op de resultaten.

“De persoon bij wie er een vermoeden van corona was, is besmet met het virus”, zegt Michiel Claeys van café ’t Durp. “Het goede nieuws is dat alle andere medewerkers, dat zijn een dertigtal mensen, negatief getest zijn. Er zijn dus geen verdere besmettingen. Ook de klanten die de voorbije dagen op bezoek geweest zijn, moeten zich geen zorgen maken, want ons personeel houdt zich honderd procent aan de horecaregels. Voorlopig krijgen we echter nog geen groen licht om opnieuw open te doen, noch van de federale, noch van de lokale overheid. Maar de veiligheid primeert en we zijn blij dat er niet meer mensen besmet zijn geraakt.”