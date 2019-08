Slapende bestuurster in draaiende auto: enkele glaasjes teveel op Jeffrey Dujardin

26 augustus 2019



In Vinderhoute kreeg de politie Deinze-Zulte-Lievegem zondagnacht rond 1.30 uur een vreemde oproep binnen. In de Meirestraat stond een draaiende auto met een vrouw aan het stuur. Passanten zagen de vrouw zitten, met gsm in de hand. Ze leek bewusteloos te zijn en reageerde niet. De auto bleek bovendien op slot te zijn. De vrouw kon veilig uit het voertuig gehaald worden door de politie. Na een alcoholcontrole bleek ze toch enkele glaasjes teveel op te hebben.