Sinterklaas kiest Zomergem voor intocht in fusiegemeente Lievegem Joeri Seymortier

27 november 2019

11u25 0 Lievegem Sinterklaas houdt op zondag 1 december zijn intocht in Lievegem, en doet dat in de deelgemeente Zomergem.

Alle kinderen kunnen zondag om 13.45 uur op de Markt in Zomergem. “We zingen, dansen en wachten op de Sint, samen met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “De Sint komt om 14 uur aan op de Markt, waar we de Sint en zijn pieten ontvangen. Nadien trekt iedereen samen in een stoet naar gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk. Vanaf 15 uur kan iedereen daar op bezoek bij de Sint, een foto nemen, en een klein geschenkje in ontvangst nemen. Er zijn die namiddag ook gratis pannenkoeken voor iedereen.”

Sinterklaas kiest in het eerste jaar van de fusie voor Zomergem om zijn intrede in Lievegem te maken. Of het de bedoeling is om elk jaar voor een ander dorp te kiezen, is niet duidelijk. “Daarover is nog geen beslissing genomen”, zegt schepen Fredrick nog.