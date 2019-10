Sint-Vincentiuscollege krijgt steun voor energiebesparing Joeri Seymortier

25 oktober 2019

09u05 2 Lievegem Het Sint-Vincentiuscollege, de Middenschool in Zomergem bij Lievegem, krijgt 162.388 euro subsidie van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Het geld gaat naar een project voor energiebesparing. “Concreet gaat het om een investering in isolatie, schrijnwerk en verwarming”, zegt Maikel Parmentier, van de plaatselijke N-VA in Lievegem. “Het Sint-Vincentiuscollege heeft het project zelf voorgesteld na een open oproep van Agion. Goed nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van de school. Hun school wordt groener en hun energiefactuur wordt goedkoper. Dit is ecologische en economische winst.”