Senioren Lievegem krijgen aanspreekpunt bij gemeente: Eva Bruynooghe is nieuwe seniorenconsulent Joeri Seymortier

02 september 2020

11u09 0 Lievegem Lievegem heeft een seniorenconsulent. Eva Bruynooghe is voortaan het aanspreekpunt voor jonge en minder jonge senioren in de gemeente.

Eva Bruynooghe heeft meer dan tien jaar ervaring in de sector. “Als zelfstandige gemeenten Waarschoot, Lovendegem en Zomergem was het aanstellen van een seniorenconsulent moeilijk, maar als grotere fusiegemeente Lievegem kunnen we dat wel”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “In eerste instantie wordt Eva het centrale aanspreekpunt voor alle senioren binnen de gemeente. Ze zal de belangen behartigen van deze groeiende doelgroep, onder andere inzake mobiliteit, huisvesting of vrije tijd. Senioren kunnen bij Eva terecht met allerlei vragen, gaande van hulp- en dienstverlening voor thuiswonende senioren, uitleg over woonvormen op maat, tot vragen die betrekking hebben op tegemoetkomingen, premies of andere voordelen. Daarnaast bouwt Eva mee aan het seniorenbeleid en wordt zo ook een aanspreekpunt voor seniorenverenigingen binnen onze gemeente.”

De seniorenconsulent is van maandag tot vrijdag bereikbaar tijdens de kantooruren, via 09/396.23.00 of senioren@lievegem.be.