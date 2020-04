Schutter met liefdesverdriet die moeder van zijn ex raakte, krijgt elf jaar celstraf Wouter Spillebeen

08 april 2020

16u24 0 Lievegem L.P. (48), de man uit Wichelen die in oktober 2019 in Vellare en de Centrumstraat in Lievegem (Lovendegem) schoten afvuurde, heeft woensdag een celstraf van elf jaar gekregen. Dat is een jaar meer dan het Openbaar Ministerie vorderde. De man mikte op zijn ex terwijl die met de wagen wilde wegvluchten, maar raakte daarbij haar moeder in de arm.

Op zondag 13 oktober trok L.P. gewapend met een geweer naar de woning van de ouders van zijn ex-vriendin. Haar vader M.V. (77) was toen alleen thuis. “Rond 18.15 uur hoorde ik een enorme klap”, vertelde M. daags na de feiten. “Ik zag eerst de gordijnen bewegen en merkte dan een kogelgat op in de ruit aan de straatkant.” Hij herkende de schutter op de straat en wist meteen dat zijn dochter S. (52) in gevaar was. Nadat M. de politie belde, verwittigde hij haar.

S. was op dat moment in haar huis in de Centrumstraat, samen met haar 74-jarige moeder D.D.M. De twee vrouwen verscholen zich een tijd lang in het huis. Toen ze later die avond toch in de wagen stapten om weg te rijden, kruisten ze de auto van de dolle schutter. Hij vuurde op de auto en raakte daarbij de bejaarde vrouw in haar onderarm. “Ik denk dat hij op mijn dochter mikte”, vertelde de vader.

Aanhouding

L. vluchtte weg en na een paar bange ogenblikken haalde een ambulance de gewonde vrouw op. Na een operatie ging het de goede kant op met haar. “Het kon veel erger zijn, want ze kon net zo goed in haar hoofd geraakt zijn”, vertelde haar man.

Diezelfde avond nog werd L. opgepakt in zijn woning in Wichelen. Op dinsdag 15 oktober werd hij voor de onderzoeksrechter geleid in Gent, die hem liet aanhouden op verdenking van een moordpoging en verboden wapendracht. Op 11 maart werd de zaak ingeleid in de correctionele rechtbank, waar meteen een uitstel gevraagd werd zodat de partijen hun standpunten op papier konden zetten.

Op 23 maart werd de zaak behandeld in de correctionele rechtbank, waar intussen enkel dringende zaken konden voorkomen wegens de coronamaatregelen. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van tien jaar. De rechter besloot nog strenger te straffen en sprak woensdag een gevangenisstraf van elf jaar uit. Aan de burgerlijke partijen wordt een schadevergoeding toegekend.