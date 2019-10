Schutter die ex wou treffen maar moeder raakte, aangehouden op verdenking van moordpoging Wouter Spillebeen

15 oktober 2019

17u04 3 Lievegem De schutter die afgelopen zondag het vuur opende in Vellare en later in de Centrumstraat in Lovendegem bij Lievegem, is aangehouden voor poging moord en verboden wapendracht. Bij het incident raakte een 74-jarige vrouw gewond.

Schutter L.P. vuurde rond 18.15 uur eerst een kogel af op het huis van M.V. Het projectiel doorboorde het raam aan de straatkant, maar M., die alleen thuis was, bleef ongedeerd. De man herkende in de schutter L.P., de ex-vriend van zijn dochter die vermoedelijk de relatiebreuk niet kon verkroppen. In de Centrumstraat opende L. opnieuw het vuur op de rijdende wagen van zijn ex, maar hij raakte haar moeder in de arm. De 74-jarige D.D.M. werd zwaargewond maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

De schutter vluchtte weg naar zijn woning in Wichelen (Serskamp), waar hij rond middernacht gearresteerd werd. “De man werd verhoord en is op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent”, aldus het parket. “Hij werd aangehouden wegens poging moord en verboden wapendracht.”