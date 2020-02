Schouwbrand breidt uit naar rest van woning Wouter Spillebeen

05 februari 2020

00u00 2 Lievegem In de Zoutweg in Lievegem (Waarschoot) is deze avond rond 22 uur een brand ontstaan in een woning. De bewoners konden het huis op tijd verlaten.

De brand begon in de schoorsteen en breidde zich in sneltempo uit naar de rest van de rijwoning. De twee bewoners konden het huis veilig en wel verlaten. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrij snel bedwingen, maar de schade aan het huis is groot. De brand in de schouw bleef nog een tijdje nasmeulen. De Zoutweg is tijdens de bluswerken volledig afgesloten.