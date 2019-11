Schooltje Oostwinkel zoekt 1.000 euro: “Nood aan meer boeken op school” Joeri Seymortier

19 november 2019

10u27 0 Lievegem De school Twinkel in Oostwinkel bij Lievegem is een ‘crowdreading’ gestart en zoekt 1.000 euro voor meer boeken op school.

Tot en met vrijdag 22 november doet de school er alles aan om centen in te zamelen bij ouders, kinderen, leerkrachten en iedereen die de school genegen is. “We willen op Twinkel gaan voor een taalrijk onderwijs”, zegt directeur Pieter Van Hecke. “We zien leesplezier als sleutel tot leesvaardigheid, woordenschat en leren. Daarom is het heel belangrijk dat we op school een uitgebreid en actueel boekenaanbod hebben in elke klas en op de speelplaats. Daarom gaan we in twee weken tijd op zoek naar 1.000 euro.”

Wie wil kan een vrije bijdrage storten via kwartiermakers.be. Je vindt daar ook alle informatie.