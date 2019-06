Scholen krijgen meer inspraak in beleid: Lievegem richt onderwijsraad op Joeri Seymortier

16 juni 2019

12u09 4 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem wil meer naar het onderwijs luisteren, en richt daarom een onderwijsraad op.

“Lievegem is een echte onderwijsgemeente”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Er zijn in Zomergem, Waarschoot en Lovendegem heel wat leerlingen die onderwijs volgen. We hebben drie onderwijsnetten, een academie, buitengewoon onderwijs en zelfs middelbaar onderwijs. Om de inspraak van de scholen te vergroten richtten we een onderwijsraad op. Alle scholen kunnen in die adviesraad zetelen.”

Met de onderwijsraad hoopt de gemeente op meer overleg en samenwerking tussen de scholen, betrokken organisaties, en het gemeentebestuur. Er moet ook meer communicatie naar de bevolking zijn over het onderwijs in Lievegem.