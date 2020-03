Schipdonkcomité gelooft zelfs niet in 31 mei: Kanaalfeesten 2020 gaan al zeker niet door Joeri Seymortier

26 maart 2020

12u10 7 Lievegem De Kanaalfeesten in Zomergem, Maldegem en Eeklo gaan op Pinksterzondag 31 mei al zeker niet door.

Hoe lang de lockdown van deze coronacrisis nog gaat duren, weet niemand. Maar de vzw ’t Schipdonkcomité gelooft zelfs niet in de Kanaalfeesten die normaal op zondag 31 mei zouden gehouden worden. Er werd beslist om de editie van 2020 te schrappen en te focussen op de editie van 2021.

“We stellen de feesten een jaar uit”, zegt Erik Matthys. “Corona laat ons niet toe nu alle voorbereidingen te treffen, en te zorgen voor veilige feesten. Het is met pijn in ons hart en een krop in de keel dat wij dat melden. Ons mooie programma zat in de eindfase, maar valt nu in het water. Ook de tweede editie van de Kunstroute gaat niet door. Een dertigtal kunstenaars waren zich met veel enthousiasme en inzet aan het voorbereiden. We blijven wel verder werken en de volgende Kanaalfeesten vinden plaats op Pinksterzondag 23 mei 2021.”