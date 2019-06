Schipdonkcomité geeft nieuwe Vlaamse regering huiswerk mee: “Schaf reservatiestrook definitief af” Kanaalfeesten van 9 juni hebben ook politieke boodschap Joeri Seymortier

07 juni 2019

08u45 16 Lievegem Het Schipdonkcomité Zomergem heeft een duidelijke boodschap voor alle Vlaamse parlementsleden die eind mei verkozen geraakten en binnenkort aan het politieke roer gaan zitten. Ze willen de reservatiestrook naast het Schipdonkkanaal definitief geschrapt zien. “Na veertig jaar is het welletjes geweest. Geen enkele crimineel wordt zo lang gestraft”, klinkt het fel.

Het Schipdonkcomité organiseert zondag de Kanaalfeesten in Lievegem en Eeklo. Vooral een feest om de pracht van het Schipdonkkanaal in de kijker te zetten, maar dit jaar ook een feest met een duidelijke politieke boodschap. “We hebben een pak nieuwe parlementsleden en binnenkort hopelijk ook een nieuwe Vlaamse regering”, zegt Paul Vansteelandt van het Schipdonkcomité. “We blijven niet bij de pakken zitten, en gaan meteen een dik bezwaarschrift op de banken van de nieuwe politici leggen. De politici moeten dringend hun paardenbril afzetten en kleur bekennen. De verbreding van het Schipdonkkanaal is echt nergens meer voor nodig. Alleen in Zeebrugge zijn er nog een paar fans, maar voor de rest is iedereen ervan overtuigd dat een breder Schipdonkkanaal niet realistisch, niet haalbaar en onbetaalbaar wordt. Als het Schipdonkkanaal niet breder wordt, dan moet ook de reservatiestrook naast het kanaal er niet meer zijn. We hebben drie boodschappen voor de politici: schrap de reservatiestrook, maak werk van een verbreding van het kanaal Gent-Brugge, en zet in op betere spoorverbindingen voor het goederenverkeer.”

Zware straf

Al meer dan veertig jaar is de reservatiestrook naast het Schipdonkkanaal een doorn in het oog van de buurtbewoners. De reservatiestrook is de strook naast het kanaal die vrijgehouden wordt voor een eventuele verbreding. Daarin mag niet gebouwd en amper verbouwd worden. “Hoog tijd om die reservatiestrook nu definitief af te schaffen. Na veertig jaar is het geen dag te vroeg. Er is geen enkele crimineel in ons land die zo lang gestraft wordt. Dus waarom moeten de buurtbewoners van het Schipdonkkanaal dan zo lang boeten?”, vraagt Vansteelandt zich af.

Feestprogramma

Zondag kan je in Zomergem en Eeklo genieten van heel wat muziek en activiteiten langs het Schipdonkkanaal. De KLJ zorgt voor vendelzwaaien, Beton zorgt voor toneel, er zijn overal foodtrucks en kinderanimatie, en er is muziek van onder andere Cover Story, De Bomboaren, Mojo Blues Gang en The Summer 3 Band. Je kan zondag ook genieten van een kunstroute. Voor het eerst is ook de Jachthaven van Eeklo een feestlocatie, met heel wat activiteiten.

Het volledige programma vind je op de Facebookpagina ‘Kanaalfeesten 2019’.