Schietpartij in Lievegem: verdachte gearresteerd Wouter Spillebeen

14 oktober 2019

09u28 40 Lievegem Twee straten in Lievegem waren zondagavond afgesloten voor een gerechtelijk onderzoek naar een schietpartij. Een slachtoffer raakte gewond, maar is buiten levensgevaar.

In Lievegem ontstond zondagavond heel wat commotie. Bij een incident dat zich afspeelde in de Centrumstraat en Vellare werden schoten gelost. Daarbij werd een slachtoffer gewond aan de arm, volgens buurtbewoners. De politie en het parket sloten de twee straten af zodat het gerechtelijk labo er de nodige vaststellingen kon doen. Intussen kwam een verdachte in beeld die ‘s avonds werd opgespoord. “De verdachte is gearresteerd”, klinkt het bij het parket.

