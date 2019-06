Schedelbreuk en hersenvliesbloeding: vader krijgt ook in beroep 8 jaar cel voor mishandeling twee maanden oude baby Jeffrey Dujardin

11 juni 2019

16u44 0 Lievegem Een jonge vader uit Lievegem, A.C., heeft in het Gentse hof van beroep acht jaar cel gekregen voor de zware mishandeling van zijn twee maanden oude zoontje. Een bevestiging van de straf in eerste aanleg. Zijn zoontje werd half comateus teruggevonden, de vader verklaarde in beroep dat het een ongeluk was.

“Er is geen ruimte voor een mildere straf”, zei de voorzitter bij het voorlezen van het arrest. “De feiten zijn weerzinwekkend, hij bracht zinloos geweld toe aan zijn hulpeloos zoontje. Terwijl zijn zoontje genegenheid en geborgenheid wou.” De feiten kwamen aan het licht toen de baby op 28 april vorig jaar in het ziekenhuis belandde met een schedelbreuk, een hersenvliesbloeding en een retinale bloeding. Die dag had de moeder van M. de baby aan vader A.C. overgedragen. Ze liet hem achter, gezond en spelend op zijn speeldeken. Toen de moeder terugkwam, ontdekte ze dat haar twee maanden oude zoontje zwaar verwond en half comateus was. De vader gaf verschillende onduidelijke verklaringen over de feiten.

Zwart gat

Ook in het hof ontkende hij eerst te weten wat er gebeurd was. “Het is een zwart gat, ik weet niet meer wat er in die 10 seconden gebeurd is”, verklaarde hij, waarna hij later zijn verhaal veranderde. “Ik heb hem per ongeluk laten vallen. Ik was in shock, daarom belde ik de hulpdiensten niet. Ik was bang en schaamde me.”

Toen de baby opgenomen werd in het ziekenhuis werden er ook oudere letsels vastgesteld, zoals twee ribfracturen en twee gebroken ruggenwervels. De politie werd verwittigd. Zelfs in het ziekenhuis bleek C. zich niet te kunnen bedwingen. De baby liep daarnaast nog een schaafwonde op aan zijn bovenlip toen de vader hem geklemd hield en hem forceerde om van zijn papfles te drinken.

Onmenselijk

Het leven van het kindje hing enkele dagen aan een zijden draadje, maar gelukkig herstelt het jongetje nu relatief snel. Het is nog niet duidelijk of het kindje blijvende letsels overhoudt. De advocaat van C. vroeg een celstraf van 5 jaar met voorwaarden. “Acht jaar is te lang voor mijn cliënt, hij verdient een toekomst”, aldus zijn advocaat. “De letsels waren zeker niet ‘mooi’, maar er waren ook al oudere letsels. Dat wil niet zeggen dat hij daarvoor ook verantwoordelijk is.” De procureur-generaal in beroep vroeg de bevestiging van de straf. “Een gevangenisstraf van acht jaar is niet onmenselijk. Wat hij deed, dat is onmenselijk!”

Ook de burgerlijke partij volgde die stelling, “We hebben het gevoel dat hij nog altijd niet beseft welk leed hij aangericht heeft. De grote vraag blijft onbeantwoord: wat is er gebeurd met M.?”

De vader heeft een verleden van druggebruik, waaronder speed en heroïne. Ook is hij geen onbekende voor het gerecht, hij liep al zes veroordelingen op. De man kreeg het laatste woord in het hof, “Ik heb fouten gemaakt en moet een straf krijgen. Ik besef dat mijn zoontje had kunnen sterven.” Het hof gaf de man een celstraf van 8 jaar.