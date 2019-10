Rolstoel of niet? Sofie uit Oosteeklo wil ‘Work Hard, Play Hard’ niet missen “Dit is een topfeestje. Ik miste nog geen enkele editie” Joeri Seymortier

11 oktober 2019

11u53 21 Lievegem Discotheek Kokorico in Zomergem bij Lievegem is vrijdagavond 11 oktober al voor de zeventiende keer het decor voor de ‘Work Hard, Play Hard’ party. Een vaste waarde op de dansvloer is Sofie Roete (33) uit Oosteeklo. Ze zit in een rolstoel, maar dat is voor haar geen reden om een feestje te missen. “Ik kom gewoon meedansen”, klinkt het.

Al voor de zestiende keer vindt vanavond, vrijdag 11 oktober, in de Kokorico in Lievegem de ‘Work Hard, Play Hard’ party plaats. De voorbije jaren is het evenement uitgegroeid tot één van de grootste afterworkparty’s van Vlaanderen. De voorbije zestien keer was er één vast gezicht altijd op de dansvloer te zien: Sofie Roete (33) uit Oosteeklo. Ze miste dus nog geen enkel feestje. Sofie zit dan wel in een rolstoel, maar dat belet haar niet om voor ‘Work Hard’ haar mooiste feestkledij aan te trekken en gewoon mee te dansen.

“Hoeveel keer ik precies al naar de ‘Work Hard, Play Hard’ party ben gekomen? Geen idee, ik ben helemaal de tel kwijt”, zegt Sofie Roets (33) uit Oosteeklo bij Assenede. “Maar ik heb er nog geen enkele gemist. Blijkbaar zijn er al zestien feestjes geweest, dus heb ik daar al zestien keer midden op de dansvloer gestaan. Ik vind het gewoon keileuk. Het is een soort reünie van het uitgaansleven van vroeger. Altijd topsfeer, goede muziek: zowaar een topfeestje. Ik ga iedere keer met een groepje vrienden en vriendinnen.”

Geen drempel

Sofie is afkomstig uit Oosteeklo en is verantwoordelijk voor de facturatie bij Correct Services. Ze zit in een rolstoel maar of dat de drempel verhoogt? “Totaal niet! Ik vind zo’n feestjes gewoon heel erg leuk. En dat is het enige wat telt. Niets houdt mij tegen om elke keer weer naar Zomergem af te zakken. Het volgende feestje op 24 januari 2020 staat ook al weer met stip in mijn agenda.”

De groep die ‘Work Hard, Play Hard’ organiseert, is de ploeg die jaren geleden in Zomergem M-Cult vormde. Zij tekenden onder andere voor de succesvolle ‘New Year Songs’ en ‘De Nacht’. “We hadden het gevoel dat er op vrijdagavond nog wel plaats was voor een afterwork”, zeggen de organisatoren. “Maar dan wel in de echte betekenis van het woord. Op vrijdagavond na het werk, tegen 18 uur gaan feesten, en het weekend inzetten. We onderscheiden ons door heel wat gratis fingerfood te geven, zodat de mensen niet eerst naar huis moeten om te eten. We willen ook regelmatig verrassen met special acts. Het is zalig dat we ondertussen al een schare trouwe bezoekers hebben, zoals Sofie er ook eentje is”, klinkt het nog.

De party vindt vandaag, vrijdag 11 oktober, plaats met dj’s Merlo, Semmer en Lanier. Wie nog tickets wil voor ‘Work Hard, Play Hard’ kan die ook vandaag nog kopen via www.workhard.be De deuren gaan al open om 18 uur. Wie voor 19 uur komt, krijgt een gratis glas cava. Gratis fingerfood tussen 18 en 21 uur. Kaarten kosten 20 euro. Ook aan de kassa zijn er nog tickets, zolang de voorraad strekt.