Rode Kruis Zomergem viert 75ste verjaardag Joeri Seymortier

03 oktober 2019

13u43 2 Lievegem Het Rode Kruis afdeling Zomergem bestaat 75 jaar en viert dat op zondag 6 oktober met een feest in zaal De Priem in Beke.

Met 500 leden en zowat 300 bloedgevers is de afdeling Zomergem van het Rode Kruis nog altijd springlevend. “Het Rode Kruis Zomergem is ontstaan op het einde van de Tweede Wereldoorlog”, vertelt voorzitter Luc Lampaert. “De oprichting gebeurde om krijgsgevangen op te vangen die terug kwamen uit Duitsland. Het was notaris Jozef Van der Auwermeulen die de afdeling Zomergem in oktober 1944 stichtte. Hij kreeg toen de medewerking van mevrouw De Byl. Vanuit Amerika werd in die tijd voeding en kledij naar Europa gestuurd. Het Rode Kruis stond hier in Zomergem in voor de bedeling. De krijgsgevangen werden in Zomergem ontvangen met rozijnenkoeken en chocolademelk, getrakteerd door het Rode Kruis. Nadien volgde een triomftocht door het dorp. Kort daarna startte ook de bloedinzameling. Het was toen de notaris die drie tot vier bloedgevers met zijn wagen naar het bloedtransfusiecentrum in Gent bracht. Hij trakteerde die mensen nadien uit eigen zak op koffie en een wafel. Ook vandaag is onze afdeling nog heel actief, met bloedinzamelingen, een uitleendienst, cursussen, een eigen hulpdienst en vakantiekampen. Op naar nog eens 75 jaar”, zegt Lampaert.

Leden van Rode Kruis Zomergem worden zondag om 12 uur in zaal De Priem in Beke verwacht. Info: 0495/60.56.86.