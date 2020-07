Rijvers Festival verrast op Facebook: deze zomer toch coronaproof feestje? Joeri Seymortier

10 juli 2020

15u23 21 Lievegem Rijvers Festival 2020 werd eerder al afgelast door corona, maar het ziet ernaar uit dat er toch een coronaproof feestje komt onder de noemer RF Bubble.

Dat André Hazes en co deze zomer niet naar het Rijvers Festival zouden komen, hebben de organisatoren al in het vroege voorjaar beslist. De grote organisatie kon niet coronaproof doorgaan. Maar vandaag (vrijdag) laten de organisatoren van het Rijvers Festival op sociale media toch plots van zich horen. Ze maken iedereen warm om volgende week dinsdag hun website in de gaten te houden, want dan zou er nieuws komen over wat ‘RF Bubble’ heet. “Kom jij met je bubbel naar onze... Bubble”, staat er te lezen.

De organisatoren houden de lippen voorlopig stijf op mekaar. Dat er iets zal te beleven zijn, staat wel vast. Op de website is nu al te zien dat de data van vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus aangestipt staan. Of er een miniversie van Rijvers Festival komt, of het een andere verrassing wordt, weten we dinsdag.