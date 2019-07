Rijvers Festival strikt allerlaatste artiest: Nederrapper Frenna Joeri Seymortier

30 juli 2019

08u39 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem strikt tien dagen voor het festival nog een extra naam. Ook rapper Frenna uit Nederland komt optreden.

Frenna is een van de populairste Nederrappers van dit moment, en is vooral bij de jongeren razend populair. Met 450.000 volgers op Instagram is hij een fenomeen. Frenna maakte onder andere een rapversie van het nummer ‘Daar gaat ze’ van Clouseau. Hij scoorde ook hits met ‘My Love’, ‘Vervloekt’ en ‘Verleden Tijd’.

Frenna staat op zaterdag 10 augustus op de Beats-stage van Rijvers Festival, om 23.3O uur. Hij vult de affiche met onder andere Gers Pardoel, Regi, Praga Khan, Buscemi, Clouseau, Bart Peeters en Niels Destadsbader. Tickets: www.rijversfestival.be.