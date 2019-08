Rijvers Festival: “Niels Destadsbader gek op balletjes in tomatensaus? Dan maken we dat gewoon” Niet alleen bezoekers maar ook artiesten in watten gelegd Joeri Seymortier

09 augustus 2019

07u00 0 Lievegem Rijvers Festival 2019 schiet vrijdagavond officieel op gang. De laatste details voor de opbouw van het festivalterrein in Zomergem worden uitgewerkt en om 18 uur gaan de poorten naar het paradijs officieel open. De bezoekers worden er verwend, maar ook voor de artiesten is een bezoek aan Rijvers Festival een ervaring. Daar maken de organisatoren een erezaak van.

Als je grote namen als Clouseau, Gers Pardoel, Bart Peeters, Niels Destadsbader en Viktor Verhulst op je affiche hebt staan, moet je achter de schermen voor een perfecte ontvangst zorgen. Rijvers Festival maakt daar al van bij de start een erezaak van, en gaat heel ver om de artiesten op hun wenken te bedienen. Een strijkplank? Krasloten? Lactosevrij eten? Of balletjes van het huis? Allemaal geen probleem.

“We proberen de artiesten op Rijvers Festival voor de volle 100 procent in de watten te leggen, zeggen Bjorn De Rycke en Annick Westyn, die samen met een heel team verantwoordelijk zijn voor het gastenontvangst op Rijvers Festival. “Wij staan er op dat Rijvers Festival ook een paradijs is voor onze artiesten. Dat staat letterlijk in onze brochure en daar zijn we met een team van 15 personen het hele weekend voor in de weer. Bij heel wat artiesten staan er speciale wensen op hun zogenaamde ‘riders’. Dat zijn lijsten met dingen waar backstage zeker voor moet gezorgd worden. We proberen met alles rekening te houden en willen de wensen tot in het kleinste detail uitvoeren. Maar het moet gezegd: in de omgang achter de schermen zijn de meeste artiesten megavriendelijk en dankbaar.”

Orval

De Nederlandse artiesten blijken vooral dol op Belgische streekbieren. Er wordt in de contracten dan ook vaak letterlijk gevraagd om dat te voorzien. Vooral Orval is erg in trek dit jaar. “Ze hebben wel smaak: ze willen ook graag een écht Belgisch pilsje, Maes bijvoorbeeld. Nederrapper Frenna vraagt een fles Moët-champagne. Als het om water gaat, wil de ene graag Chaudfontaine of Evian, de andere graag Spa. We hebben dus veel verschillende soorten water in huis. En het moet voor de artiesten liefst op kamertemperatuur staan, want dat is beter voor de stem.”

Zwarte chocolade

Gers Pardoel vraagt dan weer een strijkplank in zijn kleedkamer en Gunter D heeft graag wat krasloten om net voor zijn optreden een gokje te wagen. Er wordt via het internet zelfs opgezocht wat artiesten graag lusten, ook al staat dat niet specifiek in het contract vermeld. De muzikanten van Clouseau zijn bijvoorbeeld dol op zwarte chocolade. Ook daarvoor wordt gezorgd. “Ik weet dat Niels graag balletjes in de tomatensaus eet. Dus zorgen we daarvoor”, zegt Bjorn. “Maar als hij vrijdagavond liever iets anders uit het buffet plukt, is dat ook geen probleem. We serveren echt alles. Veggie of lactosevrij? De artiest vraagt en wij draaien.”

Tickets kan je nog online kopen op www.rijversfestival.be, of gewoon aan de kassa.