Rijvers Festival heeft start niet gemist: bomvolle tent voor Gers Pardoel, Regi en Niels Destadsbader Ook zaterdag en zondag nog volop feest in Zomergem Joeri Seymortier

09 augustus 2019

22u51 15 Lievegem Het Rijvers Festival had beloofd het meest paradijselijke festival van Vlaanderen te worden, en heeft woord gehouden. Vrijdagavond startte de editie 2019 met een bomvolle tent, voor onder andere Gers Pardoel en Niels Destadsbader. Maar ook elders op het festivalterrein viel de monden van de bezoekers open.

Het festivalterrein van Rijvers Festival in Lievegem is dit jaar een pak groter, en dat voel je ook meteen als bezoeker. Nog meer dan andere jaren een pretpark voor muziekliefhebbers. De Star Stage is een pak groter geworden. De kop en de zijkanten van de tent zijn open, en dat zorgt voor een aangenaam gevoel. De Beats Stage vind je dit jaar opnieuw aan de rechterkant van het feestterrein, maar deze keer werd er voor gekozen om de zone helemaal af te sluiten, zodat je een echt pleingevoel krijgt voor het podium. De beats zorgen daar voor een vleugje Tomorrowland in het klein. Het decor van de Beats Stage oogt in ieder geval zeer indrukwekkend.

Helemaal nieuw is dat de Love Stage met de kleinere optredens een pak verder ligt. Je moet eerst door een gezellige liefdesstraat, waar verliefde koppeltjes zelfs in hangmaten van elkaar liggen te genieten. Ook als je honger hebt moet je naar daar, want alle foodtrucks staan daar verzameld. Dit jaar iets verder weg van de grote feesttent, en daardoor ook een gezellig gevoel.

“We zijn nog maar de eerste dag, maar Rijvers Festival is voor ons nu al geslaagd”, zeggen de zussen Petra en Vicky. “We hebben al maanden geleden een weekendticket besteld, want voor die prijs drie dagen kunnen feesten is echt ‘vetcool’. Op de eerste avond hebben we het hardst gegild voor Gers Pardoel. Ook Praga Khan staat dit weekend nog hoog op ons verlanglijstje. Mocht het kunnen, we zouden de tickets voor volgend jaar nu al bestellen”, lachen de zussen.

Nog twee dagen

Uitgefeest zijn ze zeker nog niet op Rijvers Festival. Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus wordt duchtig verder gefeest. Zaterdag kan je vanaf 13 uur op de foto met Koen van de Buurtpolitie, en later op de middag ook met Nachtwacht, Maya en Paw Patrol. Campus 12 duwt om 17.30 uur de concerten op gang. Vanaf 20 uur volgen Laura Tesoro, Bart Peeters en het olijke duo Kobe Ilsen en Viktor Verhulst. Ook DJ Merlo, Gunther D, School is Cool en Radio Topkaas staan op de kleinere podia.

Zondag start de hype van #Likeme om 14.30 uur, gevolgd door de Ketnetband. Om 17.30 uur is het de beurt aan DJ Zina en om 20 uur draait Sven Ornelis. Clouseau speelt om 22 uur. Op de kleinere podia zie je zondag Buscemi, Praga Khan en ook Seventy&Orange.

Aan de kassa zijn nog dagtickets te koop. Je betaalt 34 euro, of 16 euro voor kinderen tot 12 jaar. Onder de 95 centimeter gratis. Info: www.rijversfestival.be.