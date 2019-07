Rijvers Festival gaat voor ‘famping’: de nieuwe kampeertrend voor het eerst in Meetjesland Nu al meer tickets in voorverkoop dan totaal van vorig jaar Joeri Seymortier

11 juli 2019

12u17 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem speelt in op de nieuwste trends, en haalt in augustus het concept van ‘famping’ naar het Meetjesland. Famping is de samentrekking van ‘family’ en ‘camping’ en wijst op het hele gezin dat samen naar de festivalcamping komt. Rijvers Festival blijft ook groeien, want nooit eerder werden zoveel tickets verkocht.

Rijvers Festival gaat deze zomer voor het eerst uitpakken met een camping, die de naam The Village krijgt. Er zijn twee zones: de zone voor de feestende jongeren en de typische festivalkampeerders, maar ook een aparte familiezone. Die familiezone richt zich speciaal op ouders en hun kinderen. “Festivals worden meer en meer een gezinsbeleving”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Samen slapen in een tentje, dat maakt het avontuur echt compleet. Er is bij ons ook plaats voor campers. Vroeger was dat ronduit ondenkbaar, maar nu komen zelfs tienerzonen en tienerdochters samen met hun ouders kamperen. Op die zogenaamde ‘famping’ spelen wij graag in. Douches en propere toiletten behoren natuurlijk tot de basisaccommodatie. En beleving is ook hier het kernwoord. De tijd dat een camping enkel en alleen wat gras en een tentje betekende, is voorbij. Wie bij ons naar de camping komt, vindt ’s ochtends bijvoorbeeld een gratis krant van Het Laatste Nieuws aan zijn tent. Je wordt op de camping ook gewekt met een dolkomische aerobic door Radio Topkaas, of met een leuke ochtendsessie met Andy Peelman uit de Buurtpolitie. Wie dat wil kan ’s ochtends een ontbijtpakketje bestellen. Er is ook animatie op de camping. Er is een gitaarmomentje en er zijn ook grote gezelschapsspelen.”

Snelst groeiend

Met Niels Destadsbader op vrijdag 9 augustus, Bart Peeters op zaterdag 10 augustus en Clouseau op zondag 11 augustus heeft Rijvers Festival elke avond een hoofdact met vet aan de kluif. En dat zien ze ook in de voorverkoop van de tickets. “We hebben vandaag in voorverkoop al evenveel tickets verkocht, dan dat we vorig jaar over de hele lijn verkocht hebben”, zeggen de organisatoren met enige trots. “We mogen ons dus zonder blozen gerust het snelst groeiende festival van Vlaanderen noemen. Het festivalterrein wordt dit jaar ook een pak groter. We gaan ook enkele rustzones inbouwen, met hangmatten en zitzakken. De bezoeker zal niet het gevoel hebben dat het drukker wordt. Ook de eetstandjes, onder andere van Eetalage uit Aalter en Lecker by Elckerlijc uit Maldegem, zorgen deze zomer voor dat beetje extra.”

Inschrijven

Kamperen kost 15 euro per nacht en per persoon, en 30 euro voor het hele weekend. Kinderen betalen 5 euro voor een nacht en 10 euro voor het hele weekend. Inschrijven voor camping ‘The Village’ kan op www.rijversfestival.be Daar zijn ook nog tickets voor het festival te koop.