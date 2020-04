Rijvers Festival betaalt alle tickets voor afgelaste editie gewoon terug Joeri Seymortier

26 april 2020

09u55 0 Lievegem De organisatoren van het Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem hebben beslist om alle aangekochte tickets voor de editie 2020 voluit terug te betalen.

Heel wat concertorganisatoren betalen tickets niet terug, maar geven een voucher voor een volgende editie in 2021. Bij Rijvers Festival in Lievegem gaan ze een stap verder. “Rijvers Festival is voor ons meer dan alleen maar centen”, zeggen de organisatoren. “Rijvers Festival staat voor een gezellig en sfeervol festival, waarbij onze bezoeker op de eerste plaats komt. Daarom hebben we als organisatie beslist om de tickets, campingtickets en drankvouchers integraal terug te betalen. Volgens ons is dat de enige manier om onze fans op de best mogelijke manier te bedienen. De tickets en vouchers worden door onze ticketpartner Eventbrite binnen de tien dagen terugbetaald. Wie tickets kocht, krijgt een mail. Ondertussen werken we achter de schermen al aan Rijvers Festival 2021. We hopen dat iedereen er dan massaal bij zal zijn”, klinkt het nog.