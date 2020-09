Rein De Vries, voorzitter Jong Vld Lievegem, stapt ontgoocheld uit partij: “We zijn een blauwe staart op een oranje hond” Joeri Seymortier

30 september 2020

17u58 1 Lievegem Rein De Vries, de 24-jarige voorzitter van Open Vld Lievegem, stapt ontgoocheld uit de partij. Zowel de lokale werking als de nationale regeringsdeelname stoten hem tegen de borst.

Rein De Vries was een jonge en beloftevolle liberaal in Lievegem, maar stapt nu uit Open Vld. “Politiek is geven en nemen, maar er zijn grenzen”, vindt Rein De Vries. “Onze lokale afdeling is niet veel meer dan een ‘blauwe staart op een oranje hond’. Ik ben geen fan van de passieve houding van de lokale liberalen. Ik heb al gepleit voor vernieuwing en verjonging, voor frisse politiek en voor degelijke communicatie. Maar die komt er niet.”

Ook het toetreden van Open Vld tot de Vivaldi-regering bevalt De Vries niet. “Toen Egbert Lachaert voorzitter werd, was ik blij dat de liberale partij eindelijk een voorzitter kreeg die terug zou keren naar de basis”, zegt de jongeman. “De man die zou kiezen voor minder lasten, minder regels en meer gezond verstand. Weldra legt een onsamenhangende monstercoalitie zonder Vlaamse meerderheid de eed af. Ik kan de bocht van Lachaert en co onder geen beding begrijpen, laat staan verdedigen. Mijn eigen politieke toekomst is onduidelijk. Ik blijf gebeten door de politieke microbe en wil me hoe dan ook blijven inzetten voor de Lievegemnaar”, klinkt het nog.