Regeren met of zonder N-VA? Alle CD&V-burgemeesters uit onze regio willen grootste partij mee aan boord Joeri Seymortier

28 januari 2020

15u35 0 Lievegem CD&V mag niet in een nieuwe federale regering stappen zonder N-VA. Dat zeggen toch alle CD&V-burgemeesters uit het Meetjesland en de regio Deinze.

Het Laatste Nieuws deed een rondvraag bij alle oranje burgemeesters in Vlaanderen, om te horen hoe zij staan tegenover een regeringsdeelname van CD&V zonder N-VA. Het standpunt in onze regio is duidelijk, met een unanieme voorkeur voor enkel regeren met de N-VA er bij.

Burgemeester Tony Vermeire uit Lievegem vindt niet dat CD&V in een regering moet stappen zonder N-VA. “N-VA is volgens mij nu aan zet”, zegt burgemeester Vermeire. “Het is de taak van de grootste partij van het land om zelf het initiatief te nemen, en te onderhandelen tot ze een meerderheid heeft om een regering te vormen. Die taak heeft N-VA ook duidelijk van de kiezer gekregen.”

Het is de taak van de grootste partij van het land om zelf het initiatief te nemen, en te onderhandelen tot ze een meerderheid heeft. Tony Vermeire, burgemeester Lievegem

Ook burgemeester Pieter Claeys van Kaprijke deelt die mening. Hij reageert zijn gemeente met het Kartel, maar is zelf van CD&V-signatuur. “CD&V stapt het best enkel in een federale regering met ook N-VA”, zegt de jonge burgemeester. “Ik vind dat omdat N-VA de grootste partij is aan Vlaamse zijde, en ook omdat anders een federale regering met een Vlaamse minderheid wordt gevormd. En dat terwijl de Vlaamse bevolking juist de meerderheid van het federale België uitmaakt. Een federale regering met een Vlaamse minderheid mist dan ook een draagvlak in Vlaanderen.”

“Mooi huwelijk”

Burgemeester Jan Vermeulen van Deinze is kort maar duidelijk: CD&V enkel met N-VA in een regering. Ook waarnemend burgemeester Patrick Hoste van Aalter deelt die mening. “Voor mij ook een federale regering met CD&V en N-VA”, zegt Hoste. “In Aalter werken wij nu al voor de derde legislatuur heel goed samen. In Aalter is en blijft dat een mooi huwelijk. We vinden elkaar en zorgen samen voor een goed beleid. Maar wie ben ik om te zeggen wat er op nationaal vlak moet gebeuren. Daar zijn in Aalter andere mensen voor”, knipoogt Patrick Hoste nog.