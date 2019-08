Recyclageparken Lievegem komen in handen van IVM Joeri Seymortier

08 augustus 2019

15u59 5 Lievegem De drie recyclageparken in Lievegem komen vanaf 1 januari in handen van de afvalintercommunale IVM. Voor de gebruikers verandert er niet meteen iets.

Zomergem, Waarschoot en Lovendegem hebben ook na de fusie nog altijd elk hun eigen recyclagepark. Het personeel dat daar werkt, is gemeentepersoneel. Maar vanaf 1 januari volgend jaar komen de recyclageparken van Lievegem in handen van IVM. Dat is de intercommunale achter de verbrandingsoven in Eeklo, die voor de afvalverwerking in het hele Meetjesland zorgt.

De recyclageparken van onder andere Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke zijn al in handen van IVM. “Lievegem gaat dat voorbeeld volgen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “IVM heeft een grote impact op de afvalstromen en heeft alle kennis in huis. Ook voor de planning van het personeel zal het gemakkelijker worden. Wanneer er nu personeel van de recyclageparken afwezig is door vakantie of ziekte, dan is het altijd een zoektocht naar vervanging. Binnen IVM is dat geen probleem.”

Het personeel van de recyclageparken krijgt twee keuzes: ofwel overgaan naar IVM en op het recyclagepark blijven werken met een garantie op hetzelfde totaalloon, ofwel stappen ze niet over naar IVM, blijven ze personeelslid van de gemeente Lievegem en moeten ze op een andere dienst aan de slag. “De gemeente Lievegem blijft ook de bevoegdheid houden om openingsuren te bepalen en eventuele investeringen wel of niet te doen”, zegt burgemeester Vermeire nog.