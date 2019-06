Proxy Delhaize langs N9 in Waarschoot opent donderdag de deuren: zelfs op zondag open tot 19 uur Joeri Seymortier

02 juni 2019

19u38 0 Lievegem Waarschoot krijgt er op donderdag 6 juni een nieuw warenhuis bij: De Proxy Delhaize opent dan de deuren langs de N9 in Waarschoot.

De laatste jaren openen heel wat warenhuizen langs de N9 in Waarschoot, in de Hendrik Consciencelaan 53c. De Proxy Delhaize komt in het winkelpand recht tegenover Honda-garage De Smedt. Daar is een winkelcentrum met drie winkelpanden, waar al een tijdje een Concept Store en een Overstock zit. De winkelruimte helemaal achteraan staat al jaren leeg, en wordt nu ingevuld door Proxy Delhaize.

Vanaf donderdag 6 juni kan je er gaan winkelen. Op woensdagavond 5 juni is er al een open deur. Van 19 tot 21 uur kan iedereen een kijkje komen nemen, en word je getrakteerd op een hapje en een drankje. De eerste weken zijn er heel wat acties, en kunnen gevulde winkelkarren gewonnen worden.

De nieuwe winkel is elke dag open van 8 tot 19 uur. Gesloten op dinsdag. Ook op zondag is de Proxy Delhaize de hele dag open.